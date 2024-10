Un locale fiorentino nella classifica dei 50 migliori bar al mondo

Firenze, 23 ottobre 2024 – Tra i 50 migliori bar al mondo c’è anche un locale fiorentino. È il Locale Firenze di via delle Seggiole. È il terzo anno consecutivo che il prestigioso bar fiorentino vince il premio The World's 50 Best Bars. E nel 2024 ha scalato ben dieci posizioni nella classifica (36esima posizione, 46esima nel 2023).

“Siamo incredibilmente onorati – commentano sui social – di essere riconosciuti dalla Best 50 Academy per il terzo anno consecutivo. È un piacere condividere questo viaggio con il nostro team, che rende possibile questa visione attraverso il duro lavoro, la passione e la dedizione. Vi aspettiamo a Firenze per festeggiare!”.

Lo staff di Locale Firenze (Foto The World's 50 Best Bars)

Il migliore bar del mondo secondo l’ambita lista è a Città del Messico, nascosto da un passaggio segreto nel quartiere di Colonia, l’Handshake Speakeasy. Bene però anche altre realtà italiane, con il Bar Leone a Hong Kong, indirizzo del buon bere e della convivialità informale che scala la classica internazionale piazzandosi direttamente in seconda posizione. Entrato nella lista per la prima volta, e con una scalata record, il Bar Leone a Hong Kong, ideato e fondato da Lorenzo Antinori, si è distinto per la sua filosofia dei cocktail popolari, combinando velocità. gusto, e semplicità in una lista di drink che ha calamitato l'attenzione da tutto il mondo.

La sedicesima edizione del premio ha selezionato in totale locali al top in 28 città del mondo, con Londra capitale delbere miscelato nel vecchio continente. Per trovare altri italiani bisogna arrivare alla posizione 33 dove è sceso (era sedicesimo l'anno scorso) Drink Kong, a Roma il regno di Patrick Pistolesi che ha recentemente varato anche il Night Kong, sempre tra Esquilino e il rione Monti.

Al 38esimo scalino della classifica si piazza una new entry: il Moebius di Milano. Ed è il 1930 a Milano a piazzarsi alla posizione numero 50 consolidando il successo della formula speakeasy in questa classifica globale. Nelle scorse settimane è stata annunciata la classifica dei bar dalla posizione numero 51 alla 100, dove restano Freni e Frizioni, Roma (53), L'antiquario di Napoli (78) e il Camparino in galleria, scivolato al gradino 92.