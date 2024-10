Fino a settembre multe per 8 milioni di euro

Ammonta a poco più di otto milioni di euro l’importo delle sanzioni accertate dalla Polizia municipale nei primi otto mesi dell’anno. Per la precisione 8.053.864,11 euro, un dato che proietta probabilmente tra 10 e 11 milioni il dato complessivo del 2024. In particolare da segnalare come le violazioni per eccesso di velocità (articolo 142 del Codice della strada) sono attestate a quota 1,6 milioni di euro, comprendendo sia le rilevazioni del tutor sia quelle con il telelaser introdotto negli scorsi mesi da parte dell’amministrazione comunale. Per la parte preponderante delle sanzioni (circa 5,7 milioni di euro), l’articolo 208 del Codice della strada prevede il vincolo dell’utilizzo del 50 per cento per finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale. E quindi, al momento, poco più di 2,8 milioni di euro.

Negli anni scorsi il totale delle multe si era impennato con l’adozione dei due autovelox fissi, sul ’lotto zero’ della Due Mari e sulla Cassia, poi sostituiti da tutor che non raggiungono lo stesso livello di sanzioni emesse. In compenso l’introduzione della rilevazione del rosso semaforico ha colpito molti guidatori di auto e scooter, tra multe e punti detratti dalla patente.

Tra le voci principali di entrata, gli accessi non consentiti alla zona a traffico limitato. Anche se in questo caso spesso si tratta di auto straniere: il recupero del dovuto, in queste circostanze, si allunga notevolmente, con l’ingresso in campo di agenzie specializzate.