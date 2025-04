"Farmacia della salute". Il ruolo di prossimità

Una giornata all’insegna del confronto sul ruolo della farmacia come presidio sanitario sul territorio. La seconda giornata degli Stati generali della salute, ‘Vicina: la farmacia della salute alla comunità’, ha previsto anche screening medici gratuiti in farmacia e una visita all’orto botanico dell’Università. "La farmacia offre dei servizi dal valore insostituibile per i cittadini - ha commentato l’assessore Giuseppe Giordano -. Il titolo che abbiamo voluto dare a questa giornata utilizza l’aggettivo ‘vicina’ in questo senso: la farmacia è la struttura più prossima ai bisogni dei cittadini, che vi si rivolgono anche per chiedere un semplice consulto. Attenzione, la farmacia non esaurisce la richiesta del cittadino, ma è un primo punto di contatto con il territorio".

La mattinata ha visto alternarsi sul palco dell’accademia dei Fisiocritici Paolo Savigni, direttore delle Farmacie Asp Città di Siena; Venanzio Gizzi, presidente onorario di Assofarm-Farmacie comunale e presidente dell’Unione europea delle Farmacie Sociali; Mauro Moruzzi del Dipartimento per la Trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Andrea Giacomelli, presidente di Federfarma Toscana e Alessio Poli, presidente del coordinamento delle Farmacie Comunali - Cispel Toscana; Giulia Bertolini, direttrice dell’Area Farmacie comunali riunite di Reggio Emilia e Gian Gabriele Franchi, docente di botanica farmaceutica, farmacognosia e fitoterapia all’Università di Siena. A conclusione del convegno le visite guidate all’Orto botanico dell’Università, un’attività introdotta dall’intervento di Franchi: ‘Piante medicinali in Farmacia e Fitoterapia: situazione attuale’. Gli interventi hanno tracciato un’evoluzione della farmacia dei servizi nel panorama sanitario, che si sta sempre più trasformando, grazie ad un modello in grado di andare oltre la semplice dispensazione di farmaci, in un hub sanitario prossimo alla comunità. Ed è per dare un messaggio di ulteriore vicinanza, e per informare sui numerosi servizi che le farmacie offrono e di cui non tutti sono sempre a conoscenza, il pomeriggio le farmacie comunali 1 e 2 di Siena hanno somministrato screening medici su prenotazione in modo del tutto gratuito.