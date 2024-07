Radda e Asl: protocollo d’intesa. Un nuovo presidio socio sanitario

Nuovo Presidio socio sanitario a Radda in Chianti: presentato il Protocollo d’intesa tra a Asl Toscana Sud Est e il Comune per la realizzazione della sede. L’amministrazione raddese, sulla base di quanto stabilito dal documento, si impegna a mettere a disposizione della Asl Tse un immobile ubicato in via XI febbraio e a farsi carico della realizzazione degli interventi di adeguamento strutturale e impiantistico necessari per rendere i locali idonei.

Dal canto suo la Asl Toscana Sud Est garantisce di rimodulare l’assistenza territoriale a Radda in linea ai modelli e standard previsti dal DM 77/2022, inserendo nell’immobile recuperato i vari servizi: un punto prelievi decentrato, l’assistente sociale, i medici di medicina generale, il pediatra di libera scelta. Le due Istituzioni "si impegnano a formalizzare successivamente tutto quanto necessario a meglio precisare e regolamentare la messa a disposizione dell’immobile, la definizione dei relativi accordi e dei necessari interventi di manutenzione e adeguamento".

Alla presentazione del Protocollo, nella Sala del Podestà del Comune, hanno partecipato il sindaco Pier Paolo Mugnaini, la direttrice amministrativa Asl Tse Antonella Valeri e il direttore della Zona distretto/Società della Salute Senese Lorenzo Baragatti. "Nella nostra stessa essenza di Azienda territoriale, siamo impegnati al massimo a garantire equità di assistenza a tutti i cittadini - dichiara la direttrice amministrativa Asl Tse, Valeri e per questo il Protocollo firmato con il Comune di Radda in Chianti è la prima azione concreta sulla strada della realizzazione di un Presidio moderno e accogliente. Come Asl non possiamo che ringraziare l’amministrazione comunale per la collaborazione presente e futura".

"Per l’Amministrazione comunale - afferma il sindaco Mugnaini - questo accordo significa poter continuare a garantire la presenza del Servizio Sanitario Pubblico e Universalistico sul proprio territorio e contribuire a creare le condizioni per incrementare nel tempo prestazioni e servizi al cittadino, nella logica dell’assistenza territoriale e in rete con gli altri comuni, come sviluppato per il servizio di Emergenza. È un’opportunità - conclude il sindaco - che vogliamo e dobbiamo cogliere e per la quale ringrazio la Asl Toscana Sud Est della collaborazione nell’interesse della nostra comunità".