Raccolta differenziata: si cambia. A Radicondoli via i cassonetti. Il servizio sarà solo porta a porta

A Radicondoli cambia tutto per la raccolta differenziata. Il nuovo servizio porta a porta inizierà a partire già da lunedì 24 febbraio e, da questa data, verranno progressivamente rimossi gli attuali cassonetti stradali. "Abbiamo un obiettivo importante: aumentare la raccolta differenziata – affermano congiuntamente il sindaco di Radicondoli, Francesco Guarguaglini ed il vicesindaco Marco Tozzi –. Il piano che è stato messo a punto con Sei Toscana va in questa direzione introducendo tecnologie e metodologie già introdotte e sperimentate da altre parti, non solo sul territorio toscano. Il porta a porta è un servizio che coprirà tutto il territorio comunale e che renderà possibile un ritiro direttamente a casa, in orari precisi. E’ una novità per Radicondoli. Come per tutte le attività nuove, ci vorrà un po’ di pazienza, e da parte nostre l’impegno totale a fare aggiustamenti e cambiamenti, verificare, controllare, dialogare con il gestore, introdurre modifiche confrontandosi continuamente con la popolazione che è la vera protagonista di questa grande sfida che vogliamo raggiungere, insieme". Si prosegue, così, il percorso di miglioramento del servizio di raccolta dei rifiuti nel territorio. L’obiettivo è quello di migliorare le performance ambientali, aumentando la percentuale di raccolta differenziata e concentrandosi in particolar modo sull’aumento della qualità dei materiali raccolti così da permetterne un migliore avvio a riciclo. Con la riorganizzazione in arrivo il territorio comunale sarà servito dal porta a porta, ovvero la separazione delle diverse tipologie di rifiuto che saranno poi raccolte a domicilio dagli operatori del gestore Sei Toscana secondo orari e frequenze stabilite. In questi giorni stanno arrivando a casa di tutti i cittadini le lettere riportanti tutte le informazioni utili e le indicazioni per il ritiro del kit porta a porta (sacchi e mastelli) e della 6Card (la tessera necessaria per l’accesso alle postazioni di raccolta stradale che saranno posizionate nei pressi del centro abitato di Radicondoli, a supporto del servizio di raccolta domiciliare). "In vista dell’imminente avvio dei lavori per il teleriscaldamento – concludono il sindaco di Radicondoli, Francesco Guarguaglini e il vicesindaco Marco Tozzi – per l’abitato di Belforte al momento è prevista l’installazione temporanea di postazioni complete per la raccolta differenziata dei rifiuti, con nuovi contenitori, più moderni e funzionali rispetto agli attuali".

L’Amministrazione comunale e Sei Toscana hanno programmato due incontri pubblici che si svolgeranno lunedì 10 febbraio, alle 18 al Circolo ricreativo polifunzionale di Belforte e alle 21 a Palazzo Bizzarrini a Radicondoli.

Lodovico Andreucci