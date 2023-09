Ginevra Di Marco, una delle più interessanti interpreti del panorama italiano, presenta ’Quello che conta – Ginevra canta Luigi Tenco’. Concerto in programma domani a Colle di Val D’Elsa, alle 22 in Piazza Unità dei Popoli. In seno alla rassegna di teatro e musica ’Colle…che spettacolo!’. In Quello che conta’ Ginevra Di Marco fa sue le canzoni di Tenco, vestendole con un nuovo abito musicale. Un delicato equilibrio che non tradisce lo spirito originale ma le rinnova, permettendo alla loro essenza di affiorare. La magia di questo lavoro è che Ginevra Di Marco non vuole ricantare Luigi Tenco, ma ne rilegge la musica con gli occhi dell’oggi. Ginevra sarà affiancata dagli inseparabili compagni d’avventura Francesco Magnelli e Andrea Salvadori. L’ingresso è gratuito per uno spettacolo in esclusiva regionale per Colle. Evento offerto dal Comune e prodotto dall’Azienda Speciale Multiservizi.

Fabrizio Calabrese