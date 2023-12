Quel che resta degli scandali e di un ’giallo’

Della montagna di inchieste sul caso Monte dei Paschi, dei tanti fascicoli giudiziari aperti, resta solo quello sui crediti deteriorati e sui presunti accantonamenti mancati. Il verdetto del gup di Milano, se rinviare o no a giudizio gli ex presidenti Profumo e Tononi, l’ex ad Viola e l’ex dirigente del bilancio Arturo Betunio, dovrebbe arrivare a giugno 2024, dopo le udienze già fissate. Ma la sentenza d’appello sul presunto scandalo derivati, che ha cancellato le condanne in primo grado per Profumo, Viola e Salvadori, è la pietra tombale sulla ’madre’ di tutte le inchieste. Il teorema che ristrutturare quei derivati serviva per occultare le perdite dopo Antonveneta, non ha retto. Anche perché Mps ha chiuso bilanci con perdite miliardarie.