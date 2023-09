QuaViO OdV, via al corso di formazione per volontari e caregiver

QuaViO OdV, associazione di volontariato attiva da oltre trent’anni nel settore delle Cure Palliative a domicilio e in Hospice, promuove ed organizza un corso di formazione per nuovi volontari, caregiver (familiari e badanti), operatori socio-sanitari e per chi è interessato a conoscere i valori delle Cure Palliative. Il corso, prevede una prima fase teorica (online su piattaforma digitale) e una seconda esperienziale (presso Spazio Yoga Manipura).

Gli incontri saranno tenuti da operatori dell’Unità Cure Palliative dell’Azienda Usl Toscana Sud Est, da professionisti e volontari di QuaViO OdV e da Professionisti Esperti Formatori. E’ possibile iscriversi entro il 20092023 contattando la Segreteria Amministrativa della nostra associazione al numero di telefono 0577 219049 oppure scrivendo un’e-mail all’indirizzo [email protected].