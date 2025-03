Quarta edizione del TEDxColle

Tutto esaurito per oggi per la quarta edizione di TEDxCollediValdElsa con il titolo ‘Dilemmi’. Per chiunque voglia partecipare sarà possibile online dal metaverso. L’evento quest’anno sarà arricchito da una serie di esperienze interattive. Come Fargo, artista visivo che coinvolgerà in una pratica di arte relazionale. L’associazione Teatro al Verso realizzerà una prova teatrale durante la pausa pranzo. Logout Livenow s.r.l proporrà un gioco esperienziale ispirato ai dilemmi digitali della vita quotidiana. Omnium & IVI Org saranno presenti con attività immersive nel mondo della realtà virtuale. Infine, AISM - Associazione Italiana Sclerosi Multipla offrirà un momento di confronto e dialogo su questa delicata patologia.