Provoca un incidente e poi scappa. Pirata incastrato dalle telecamere

Si è dato alla fuga dopo aver provocato un incidente in cui l’altro automobilista era rimasto seriamente ferito. Ma il pirata delle strada non l’ha fatta franca. Poco dopo è stato rintracciato e denunciato dalla polizia municipale. L’incidente è avvenuto nel centro abitato di Poggibonsi, in pieno giorno, sotto gli occhi dei passanti. Mentre il conducente del mezzo centrato dall’auto del pirata della strada veniva trasportato al Pronto soccorso di Campostaggia, la polizia municipale del comando cittadino si metteva sulle tracce dell’automobilista che era scappato.

Le telecamere però avevano ‘visto’ tutto, e anche grazie alla videsorveglianza il pirata della strada è stato individuato e denunciato per omissione di soccorso. Da qualche anno a questa parte il fenomeno delle auto pirata è sempre più diffuso in Italia, una vera e propria piaga sociale. Le statistiche più recenti parlano di un aumento del 20 per cento sul territorio nazionale. A Poggibonsi, tuttavia, i pirati della strada hanno vita difficile, dal momento che la polizia municipale del comando cittadino riesce a beccarli quasi tutti. La lingua delle cifre dice che viene identificato circa il 90 per cento dei pirati della strada. Altissima, dunque, la percentuale dei furbetti scoperti dopo la fuga. Una percentuale che purtroppo non sembra arginare questi comportamenti illeciti, tra l’altro sanzionati pesantemente. Soprattutto se nell’incidente ci sono dei feriti. Nelle indagini svolte dalla polizia municipale in alcuni casi hanno un ruolo importante i cittadini, con le loro testimonianze. La loro collaborazione e il loro senso civico sono importanti per le indagini. A questo giro invece si sono rivelate fondamentali le telecamere, che tra l’altro qualche mese fa sono state potenziate in tutto il territorio di Poggibonsi. Il sistema di videosorveglianza attualmente è composto da sei postazioni centrali di controllo presso le sale operative della polizia municipale e delle altre forze di polizia. Ad oggi gli impianti di videosorveglianza in funzione sono 185, per un totale di 37 aree di ripresa. Telecamere piazzate in prossimità di obiettivi sensibili, nei principali punti di accesso alla città e nei pressi delle scuole. E che hanno incastrato il pirata della strada.