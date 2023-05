Progetto ’Inventiamo una banconota’ Bankitalia premia i ragazzi del ’Piccolomini’

Cerimonia di premiazione venerdì scorso presso la sede di Firenze di Banca d’Italia, per il progetto ’Inventiamo una banconota’. La classe 3C del Liceo economico sociale ’Piccolomini’ di Siena ha avuto un premio di 2mila euro. Il Premio di Banca d’Italia, giunto alla decima edizione, ha riscosso una grande partecipazione di molte scuole, ed intende coinvolgere gli studenti delle scuole primarie e delle secondarie di primo e secondo grado in un progetto interdisciplinare, integrato nella programmazione didattica, consistente nella realizzazione di un bozzetto di una banconota “immaginaria”. La classe ha partecipato con un bozzetto di banconota immaginaria arrivando alle soglie della fase finale. I docenti accompagnatori e curatori del progetto per la classe sono i professori Vavalle, Siniscalchi e Busato.