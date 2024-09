Progetto CO2 Pacman. La decarbonizzazione di isole nel Mediterraneo

È in corso all’isola di Brac in Croazia il primo Rooting Lab del progetto CO2 PACMAN, iniziativa che mira a sviluppare soluzioni innovative per la decarbonizzazione delle isole del Mediterraneo. Tra i partner del progetto c’è l’Ecodynamics Group dell’Università di Siena, capofila. "La transizione verso la neutralità carbonica è possibile anche nelle piccole isole - dice il professor Simone Bastianoni –. La partecipazione attiva della comunità locale è fondamentale per il successo dei progetti". Avviato nel gennaio 2024, è sostenuto da un finanziamento europeo di 2,8 milioni di euro.