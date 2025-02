Professione carabiniere: "Il valore del rapporto umano"

di Laura ValdesiSIENAVolti giovani, da vicino della porta accanto. Molte sono donne, ben 19 su 35 new entry. Fresche del corso di formazione prima di approdare a Tenenze (vedi Abbadia San Salvatore) e stazioni dei carabinieri della nostra provincia. Due di loro sono venute a trovarci in redazione per raccontare sogni, impegni, spirito di adattamento, le famiglie lontane ma la voglia di mettersi al servizio dei cittadini. Il valore che attribuiscono alla divisa. Le passioni extra lavoro, persino i cantanti più amati al Festival di Sanremo. Serena Zago al riguardo non ha dubbi: "Cristicchi, la sua canzone era bellissima". Di diverso avviso Martina Martino: "Olly, nessun dubbio. Appena l’ho sentita ho capito che avrebbe vinto". Un modo per raccontare un mestiere, quello del carabiniere, che comporta sacrifici. Ma che i giovani sembrano comunque apprezzare. Grazie anche alla loro formazione informatica, alla conoscenza delle lingue e alla mentalità social, possono contribuire a proiettare l’Arma nel futuro. Senza dimenticare l’ingrediente principale: il rapporto con le persone. La vicinanza. "A volte ci ringraziano anche solo perché abbiamo raccolto una denuncia o fornito un’informazione che non riuscivano a trovare", conferma il carabiniere Serena Zago.Oltre al saluto di benvenuto nel territorio senese, non a caso, il comandante provinciale Angelo Pitocco, ricevendo le 35 new entry ha ricordato loro, riprendendo recenti parole del comandante generale dei carabinieri, che la "cifra distintiva della missione istituzionale dell’Arma è l’azione di prossimità e di rassicurazione sociale" attraverso i presidi disseminati su tutto il territorio provinciale, azione per la quale "il valore del rapporto umano è elemento infungibile anche nel tempo dell’intelligenza artificiale".I nuovi carabinieri hanno già raggiunto i reparti di destinazione nella nostra provincia. Ecco quali sono: Abbadia San Salvatore, Buonconvento, Montalcino, Murlo, Pienza, Montepulciano, Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Sarteano, Casole D’Elsa, Colle Val D’Elsa, Poggibonsi, Radicondoli, Siena, Sovicille, Vagliagli, Sinalunga, San Gimignano e Asciano.