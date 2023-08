Prezzi dei carburanti alle stelle Ecco la mappa di dove si risparmia

Sono tempi duri per gli automobilisti italiani, con i prezzi del carburante in salita vertiginosa, fare rifornimento è diventata una sfida per molti, così si contano i chilometri e ci si ingegna per fare rifornimento dove è meno costoso. Ieri abbiamo fatto un tour dei diciannove distributori di Siena, con il prezzo medio regionale fissato a 1.845 euro a litro per il gasolio e a 1.941 euro per la benzina, valori che dovrebbero essere esposti ma che, secondo molti automobilisti, non sempre sono visibili e aggiornati. Calcolatrice alla mano, il prezzo medio del gasolio (self) esposto nei distributori senesi ieri era di 1.841 euro al litro e quello della benzina 1.928, entrambi al di sotto della media regionale. La zona con i prezzi più bassi è Siena Sud, dove si trovano due delle pompe più economiche: il Tamoil e l’Icm in strada Massetana Romana, con i prezzi fissati rispettivamente a 1.799 e 1899 euro al litro per diesel e 1.798 e 1.898 per la benzina. Si spende di più invece fra Acquacalda e Siena Nord: al Q8 in via Celso Cittadini il diesel ieri costava 1.889 euro al litro e la benzina 1.949, mentre allo stesso distributore in viale Giovanni Paolo II il gasolio costava 1.899 euro al litro e la benzina 1.969. Durante il nostro giro in Viale Toselli l’Ip aveva il diesel 1.804 a euro al litro e la benzina a 1.904, l’Eni invece il diesel a 1.859 e la benzina a 1.939. Continuando in via Aretina abbiamo constatato che i prezzi scendevano nuovamente, al Tamoil e all’Ip il diesel veniva a costare 1.799 euro al litro e la benzina 1.899. Invece all’Eni in via Cavour per un pieno di gasolio si spendeva 1.854 euro al litro e per uno di super 1.934, al Tamoil in Strada del Petriccio il diesel costava 1.829 euro al litro e la benzina 1.899. Tariffe identiche le avevano l’Agip in Strada di Pescaia e l’Eni in viale Mario Bracci con il diesel a 1.859 e la benzina a 1.939 euro al litro, così come l’Eni in Strada Cassia Sud e l’Ip in Strada di Pescaia con il gasolio a 1.849 euro al litro e la benzina a 1.929. Leggermente superiore il prezzo della benzina all’Esso in Viale Mazzini e al distributore Shell in Pescaia, fissato a 1.939 euro al litro. Sotto la media anche i prezzi alle pompe Aquila in Massetana romana, con il diesel a 1.819 euro al litro e la benzina a 1.919. Sopra la media invece i prezzi del Q8easy in viale Giovanni Paolo II e del Q8 in via Fiorentina, con il diesel rispettivamente a 1.864 e 1.869 euro al litro e la benzina a 1.964 e 1.959 euro al litro.

Eleonora Rosi