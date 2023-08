Premio Mangia a Riccaboni: “Un grande onore”

Siena, 15 agosto 2023 – “Per me è un grande onore. Quando abbiamo incominciato a parlare della sostenibilità alimentare e dell'innovazione in questo settore pochi ne capivano l'importanza. Ora però c'è una grandissima attenzione”: sono le parole di Angelo Riccaboni, docente universitario, presidente di Fondazione Prima e del Santa Chiara Lab dell'Università di Siena, che è stato insignito oggi con il premio Mangia, il più importante riconoscimento che viene consegnato in città.

L'assegnazione del Premio a Riccaboni, membro dell'organo di indirizzo del Sustainable development solution network delle Nazioni Unite e già Rettore dell'Università di Siena, era stata decisa nello scorso maggio. "Siena, con la Fondazione Santa Chiara Lab, sta lavorando nell'agrifood per cui l'innovazione in questo settore sarà fonte di sviluppo per questo territorio", ha aggiunto il professore.

Contestualmente oggi è stata consegnata anche la medaglia di civica riconoscenza a Ciro Castelli, uno dei maggiori esperti italiani di restauro della parte lignea dei dipinti su tavola, e all'associazione senese de 'I Ragazzi del '53' . "Non ce lo aspettavamo. Per me è veramente emozionante avere questo riconoscimento, è il più bel regalo che si potesse avere per i nostri settant'anni", ha detto Paolo Vanni, membro dell'associazione. Il nome di Riccaboni era stato proposto dalla Civetta, quello di Castelli dalla contrada del Valdimontone mentre la proposta per 'I Ragazzi del '53' e' arrivata dalla contrada del Nicchio.