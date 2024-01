Manolo Portanova, caso rinviato alla Corte d’Appello Figc

Siena, 19 gennaio 2024 – Manolo Portanova per ora può continuare a giocare nella Reggiana. Il Collegio di Garanzia presso il Coni, infatti, ha “accolto in parte qua” il ricorso della procura generale dello sport rinviando il caso a un processo bis in Corte federale d'appello con nuova composizione, ma respingendo il reclamo proposto dal Procuratore Nazionale dello Sport, Ugo Taucer, che chiedeva 5 anni di squalifica con proposta di radiazione.

Portanova lo scorso 6 dicembre 2022, infatti, è stato condannato penalmente in primo grado a sei anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo e la procura generale dello sport contestava le decisioni della giustizia endofederale, per ultima quella della Corte d'appello, che aveva ribadito come non esistesse una norma che punisse a livello sportivo questo genere di reato. Ma adesso dovrà esserci un nuovo giudizio, in attesa però che le motivazioni del dispositivo pubblicato dal Collegio oggi chiariscano le linee guida che la Corte federale d'appello dovrà seguire per il processo bis.

"Non c'è alcun intento persecutorio - aveva detto durante il dibattimento il procuratore Taucer - La volontà è che si faccia chiarezza sull'estraneità o meno di questa vicenda da parte del mondo sportivo. Chiediamo, laddove il collegio intenda entrare nel merito, l'affermazione della non indifferenza rispetto la giurisdizione della materia, con rinvio alla corte federale con diversa composizione affinché rivaluti la decisione assunta”.

Mentre la difesa di Portanova, affidata all'avvocato Silvia Tortorella, aveva puntato sempre "sull'assenza di una norma” che non permetteva alla Corte di pronunciarsi in merito. Intanto il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso da parte sempre della procura generale dello sport nei confronti dei calciatori Mattia Lucarelli e Federico Apolloni, accusati di aver abusato di una studentessa americana a Milano, chiedendo un anno di squalifica ciascuno o in subordine la decisione della Corte federale d'appello.