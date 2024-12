Ponte della Casanova quasi pronto. Prove di carico, poi la riapertura

A gennaio, salvo altri imprevisti, riaprirà finalmente a Buonconvento il ponte della Casanova, inagibile dal 6 settembre 2023, con gravi disagi per gli abitanti, le aziende agricole e gli agriturismi della zona, fortemente penalizzati dalla chiusura per la messa in sicurezza della struttura.

"Proseguono i lavori sul ponte sul fiume Ombrone lungo la Strada provinciale 34 in vista della riapertura alla circolazione – spiega l’amministrazione provinciale –. L’intervento, anche nel mese di dicembre è continuato secondo quanto previsto dal cronoprogramma e, nonostante alcuni giorni di condizioni meteo sfavorevoli, a gennaio 2025 sono state definite e programmate le prove di carico sulla struttura. All’esito positivo delle prove il ponte sarà riaperto, in via anticipata, alla circolazione dei mezzi fino a 35 quintali. Nel frattempo, l’impresa potrà portare a termine le opere complementari alla conclusione dell’intervento, modalità prevista dal codice dei contratti".

Come dire, insomma, che se tutto filerà liscio i collegamenti dal prossimo mese torneranno alla normalità e gli abitanti e le aziende della zona di Bibbiano potranno tirare un sospiro di sollievo dopo tante difficoltà, sfociate in accese polemiche e in sit in di protesta per i ritardi sulla tabella di marcia della messa in sicurezza del ponte. Intanto, e anche questa è una buona notizia, sono ormai in dirittura di arrivo i lavori per la sistemazione della strada di Piana, il principale percorso alternativo dopo la chiusura del ponte della Casanova. "I lavori riprenderanno dopo le feste per le rifiniture – afferma il sindaco di Buonconvento, Riccardo Conti –. Il nostro ufficio tecnico ha redatto un progetto accurato, con tutta una serie di interventi: il livellamento e sbanchinamento della sede stradale e successiva, la manutenzione della pavimentazione, il ripristino dei canali di scolo e la rimozione delle alberature".

E ancora: "La ristrutturazione della strada di Piana – aggiunge il primo cittadino – fa parte di un pacchetto di lavori per la cui realizzazione l’amministrazione ha stanziato 125mila euro e che prevede la sistemazione delle varie strade comunali".

Tutto pronto o quasi, dunque, per la riapertura del ponte delle polemiche. A gennaio l’atteso obiettivo sarà finalmente raggiunto dopo anni di disagi.