Polizia locale, si cambia. Vigili dotati di armi. Arrivano ausiliari e personale volontario

Via libera al nuovo Regolamento del Corpo di Polizia locale, che prevede la dotazione di armi a uso difensivo per gli agenti che non facciano domanda di esenzione, l’arrivo di cinque ausiliari del traffico addetti esclusivamente al controllo della sosta e la partecipazione di volontari a supporto dell’attività della Polizia locale. L’atto è stato approvato dalla maggioranza con l’astensione dei sei consiglieri di opposizione presenti.

"Il Regolamento vigente, approvato nel 1994 – ha spiegato l’assessore alla Sicurezza, Enrico Tucci – necessitava di un aggiornamento per rispondere efficacemente alle nuove sfide che il Corpo si trova ad affrontare quotidianamente. Le nuove regole vogliono rispondere alle esigenze di aggiornamento normativo e organizzativo, in particolare per garantire un servizio più efficiente e rispondente alle necessita della comunità locale, promuovendo una maggiore sicurezza e una migliore qualità della vita per tutti i cittadini". E ancora: "Una delle innovazioni più significative è il gruppo dei volontari, che verrà istituito per supportare gli agenti nelle attività quotidiane e promuovere la partecipazione attiva dei cittadini alla sicurezza e al benessere della comunità – ha continuato Tucci –. I volontari svolgeranno attività di vigilanza, sensibilizzazione e assistenza alla popolazione. Altra novità è il nucleo ausiliari del traffico, dedicato al controllo delle soste nel territorio comunale. Ne sono in arrivo 5 assunti attraverso agenzia interinale. Nel Regolamento, inoltre, si definisce una maggiore tutela per il personale che verrà dotato di armi a uso difensivo, con l’esenzione per chi ne faccia domanda". Soddisfazione per il nuovo Regolamento è stata espressa da Pierluigi De Angelis (FdI), Silvia Armini della lista Fabio (che aveva proposto la mozione sulla dotazione di armi alla Municipale da cui è partito l’iter per il nuovo Regolamento), Lorenza Bondi e Marco Falorni (Forza Italia-Udc-Nuovo Psi), Orazio Peluso (Lega) e Bernardo Maggiorelli (FdI).

Critico invece il Pd. Anna Ferretti ha sottolineato: "Non mi è piaciuto il fatto che si è partiti da una mozione presentata ad arte per arrivare al Regolamento, bisognava fare il percorso opposto. Sui volontari chiedo se ci sono limiti di età e chi sarà chiamato a formarli: le associazioni del terzo settore di appartenenza o la Municipale?". Poi il capitolo ausiliari del traffico: "Perché si è ricorsi a un’agenzia interinale per tre anni a fronte del personale in forze a Sigerico? Perché non si è fatto un concorso?".

Concorde la capogruppo Giulia Mazzarelli: "Il Comune ha seguito procedure anomale. Vedremo sul campo se la sperimentazione funzionerà". Per Alessandro Masi: "Prima doveva essere approvato il Regolamento di Polizia locale e poi quello sull’armamento. Il Comune privilegia le funzioni di Pubblica sicurezza della Municipale, mentre al primo posto c’è l’attività di Polizia amministrativa che ora invece viene demandata ai volontari".

A chiudere la discussione, la replica dello stesso assessore Tucci: "Oggi approviamo un atto lungamente atteso, il cui testo fa tesoro della discussione avvenuta in Consiglio comunale e in commissione per quanto riguarda la dotazione di armi agli agenti della Municipale. Rivendico quindi con orgoglio il metodo scelto".