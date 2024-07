Policlinico Nuovo membro ordinario nella Fondazione SaiHub

L’Azienda ospedaliero universitaria Senese entra nella Fondazione SAIHUB. Ieri mattina il Consiglio di gestione della Fondazione ha deliberato l’ingresso dell’AouS in qualità di membro ordinario.

"Fondazione Saihub ha accolto con soddisfazione la richiesta di adesione dell’AouSenese, espressione di cura e ricerca di livello nazionale di alta specializzazione. Auspichiamo sempre più la fusione tra il mondo clinico e quello tecnico dell’innovazione – l’annuncio del presidente Valter Fraccaro –. Con questo ingresso, intendiamo rafforzare le relazioni tra clinici, ricercatori, tecnici, innovatori per creare team e sinergie multidisciplinari, per concorrere allo sviluppo del territorio senese in ambito scientifico e socio-industriale a beneficio dell’intera comunità".

"Abbiamo aderito alla Fondazione con entusiasmo – ha aggiunto Antonio Barretta, direttore generale dell’Aou Senese –, perché è fondamentale attivare relazioni istituzionali e collaborazioni virtuose su progetti di innovazione relativi alle nuove tecnologie e all’intelligenza artificiale, settori in cui siamo già operativi con diverse iniziative. Infatti dal 2023 abbiamo aderito al network europeo ’AIOTI – Alliance for IoT and Edge Computing Innovation’, che riunisce diverse aziende, istituzioni accademiche, organizzazioni di ricerca ed enti governativi impegnati nello sviluppo e nell’adozione di tecnologie legate all’Internet of Things (IoT), all’Edge Computing e non solo. Per favorire il confronto con altre realtà abbiamo recentemente organizzato la seconda edizione del meeting nazionale ’Il dato in sanità’, dedicato proprio all’intelligenza artificiale applicata in vari ambiti e specializzazioni, oltre ad avere diverse progettualità in corso. Grazie alla collaborazione con la Fondazione – ha concluso il direttore Barretta - potenzieremo ulteriormente questi ambiti per nuove progettualità e opportunità di partecipazione a network per ricerca e sviluppo, grazie anche alle grandi competenze degli altri attori aderenti".