"Poggibonsi si merita la governance amica"

Angela Picardi, avvocato, è il candidato sindaco della lista civica di centrodestra denominata Poggibonsi Merita. Già presente in passato in altri raggruppamenti civici, Angela Picardi sintetizza così gli aspetti del suo programma, spiegando in particolare cosa "merita" Poggibonsi: "Innanzitutto una governance più vicina ai cittadini e alle loro esigenze dai vari profili. Ritengo che Poggibonsi abbia bisogno di ripartire con un altro passo in più settori della vita sociale ed economica, dal commercio, soprattutto (ma non soltanto) nel centro storico, al comparto dell’edilizia. Fondamentale a mio giudizio un maggiore impegno nell’assistenza agli anziani e in generale ai più fragili: fasce della popolazione che devono contare su strutture adeguate alle loro necessità".

Con un occhio di riguardo alle situazioni più gravi: "Nei miei incontri con le associazioni di volontariato – afferma – ho saputo di persone che a Poggibonsi non possono contare su un tetto e che sono costrette a bussare alle porte di enti caritatevoli per un riparo". Ma uno dei primi punti da tenere presenti, secondo Angela Picardi, è proprio la situazione nella quale si trova a suo parere il centro storico di Poggibonsi: "Vogliamo lavorare per restituire il necessario decoro alla strada principale della parte antica di Poggibonsi. Al momento attuale la via Maestra non è sicura e non è illuminata, se non grazie all’impegno delle attività commerciali che con coraggio cercano di attrarre le persone. Noi puntiamo su una via Maestra capace di rilanciarsi come autentico cuore pulsante della città. Spazi vitali e frequentati da tanta gente, come una volta".