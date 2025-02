Poggibonsi, settimana speciale. Il ricordo legato a Stefano Lotti a trentasette anni dalla scomparsa

È una settimana di memorie calcistiche da tutelare per Poggibonsi. Allo stadio comunale sarà piantato un albero, un cipresso, nel ricordo "di giocatori, dirigenti e sportivi che hanno amato i colori giallorossi e ne hanno fatto la storia", come si legge sulla targa, realizzata nella circostanza dall’artista poggibonese Franco Giannini (autore anche del monumento a Stefano Lotti, inaugurato nel 2011 nel Giardino di Stefano). Targa che sarà apposta vicino alla pianta nell’area da sempre denominata I’ Tondo.

Avverrà venerdì prossimo, 28 febbraio, nel trentasettesimo della scomparsa di Stefano Lotti. Un appuntamento che si unisce anche a un pensiero rivolto a Uliano Vettori – ricorrenza che rimanda in questo caso a due anni or sono – che fino all’ultimo, attraverso le sue testimonianze scritte e narrate a voce, ha onorato l’impegno e la dedizione per i colori del suo allievo con la maglia dei Leoni delle stagioni 1986-87 e 1987-88. Calciatore, allenatore e dirigente, Vettori ha attraversato nei differenti compiti almeno sei decenni del percorso dei Leoni, restando comunque vicino all’ambiente anche in periodi nei quali non ha ricoperto mansioni ufficiali all’interno dell’organigramma.

L’iniziativa dell’albero della storia giallorossa è a cura di un gruppo di "sportivi senior" dalla forte appartenenza ai colori e all’ambiente, e ha ricevuto l’approvazione della società di viale Marconi, che ha offerto da parte sua la piena collaborazione all’originaria idea. Un progetto che si propone di riconoscere il lavoro, talvolta in forma del tutto disinteressata e senza ruoli di primo piano negli organigrammi, svolto da persone vicine all’universo del Poggibonsi che adesso non sono più in vita.

Un Memorial ampliato, dunque, nella stagione del centenario della fondazione del sodalizio, sulla base dei programmi voluti dalla società presieduta da Giuseppe Vellini. La dirigenza è al lavoro in questi giorni per organizzare l’appuntamento, che avrà inizio alle 15,30. Attesi anche i compagni di squadra di Stefano Lotti di quel biennio 1986-88 dell’allora campionato Intereegionale.

Paolo Bartalini