Poggibonsi: crollo in centro Prolungato il soggiorno per le famiglie senza casa

di Paolo Bartalini

Proroga del periodo dedicato all’ospitalità - fino a domenica prossima - per le famiglie sfollate e ulteriori verifiche dei Vigili del fuoco dei Comando provinciale di Siena anche con l’impiego del drone.

Un’altra giornata di sopralluoghi in via della Repubblica, mentre gli abitanti costretti a lasciare le loro case usufruiranno di altri giorni, in virtù dell’impegno dell’amministrazione comunale, per le sistemazioni negli alberghi di Poggibonsi con spazi a disposizione per la temporanea fase di accoglienza. Queste alcune delle novità emerse per via Maestra a Poggibonsi, in un altro pomeriggio caratterizzato dalla presenza sul posto dei pompieri, dei Carabinieri, della Polizia municipale, del sindaco David Bussagli e del personale dell’amministrazione comunale per le nuove valutazioni del caso.

Anche attraverso l’utilizzo, dunque, delle strumentazioni più avanzate e sofisticate all’interno delle strutture lesionate e delle altre che comunque rientrano dalla notte tra venerdì e sabato nella superficie transennata dai numeri civici compresi tra il 128 e il 142. Si cerca di risalire alle cause dell’evento, che ha seguito di circa un paio di mesi l’accaduto nella vicina via Francesco Costantino Marmocchi, e allo stesso momento si tratta di tenere in considerazione un obiettivo, se possibile, a breve termine: mettere intanto in sicurezza gli edifici interessati dal crollo sul lato destro della parte alta di via Maestra. Tutto ciò per consentire ai residenti e ai commercianti, con sede di fronte al luogo del cedimento, di riprendere possesso delle loro abitazioni e delle attività attualmente chiuse e impossibilitate pertanto a effettuare adesso il loro regolare servizio al pubblico. E’ ancora possibile mettersi in contatto con l’unità di crisi attraverso il comando della polizia municipale al numero 0577986511 (premendo il tasto 1) e al numero 05779865373929028211 del Centro situazioni della Protezione civile comunale con reperibilità nell’arco delle 24 ore.