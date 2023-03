Pink Noise, oggi a Pianella tributo alla grande band

Hanno raggiunto un livello quasi maniacale di perfezione nel far rivivere il suono lisergico dei Pink Floyd. Ecco che stasera al Baldoria Live Music Club di Pianella, arrivano i Pink Noise, una delle migliori tribute band del gruppo inglese. Con loro è un viaggio ad alta quota che sorvola l’universo colorato del gruppo di Waters, Gilmour e compagni, ma il tutto sempre con un pizzico di assoluta originalità, con un sicuro biglietto di viaggio dai primi brani del finire degli anni sessanta, al glorioso decennio successivo, che segna una evoluzione talvolta discutibile ma sempre di grande impatto musicale. Un itinerario che arriva felicemente fino al cosiddetto periodo "post Waters".

Ma i Pink Noise non si limitano ad un suono di assoluta fedeltà e stile: sul palco si lasciano beatamente inondare da effetti audio-visivi che riprendono la leggendaria tradizione psichedelica a cavallo fra i due decenni fondamentali per la musica rock. Una cena spettacolo di grande effetto, i Pink Noise sono nati nel 2005 con la volontà di realizzare un suono e colori di un light show di prim’ordine. Con sequenze luci di grande impatto e proiezione di immagini e videoclip, aiutando ad affogare amabilmente nel mare sonoro dei Pink Floyd, sottolineando i passaggi obbligati di "The dark side of the moon", "The wall" ed altre perle che costellano il loro cammino. I Pink Noise sono formati da Giovanni Cerri alla chitarra e voce, Carmelo J. Arena alle tastiere, Stefano Cucini alla chitarre, dalle voci di Piera Arena e Ilaria Camaiani, dal basso di Luciano Pignattai, la batteria di Pino Chimenti e dal sax e percussioni di Nicola Bianchi.

Massimo Biliorsi