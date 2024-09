Pianta cade in via Guastelloni. Strada chiusa a Taverne d’Arbia. Giù mattone in Piazza del Campo

Il maltempo ha picchiato forte in tutta la provincia e anche a Siena si sono registrati problemi. In particolare nella frazione di Taverne d’Arbia dove nel tardo pomeriggio, quando è iniziata la bufera d’acqua, un grosso pino si è abbattuto su via Guastelloni.

Subito sono stati chiamati i vigili del fuoco, in quel momento impegnati in vari interventi. Sul posto una squadra ma anche i tecnici del Comune per verificare la situazione, unitamente ad una pattuglia della polizia municipale. La strada comunque è stata chiusa perché qui si trovano altri pini che potrebbero rappresentare un pericolo. E’ necessario controllare la condizione. La via è stata transennata ed è off limits finché non saranno ultimati gli accertamenti sulle piante. I pompieri sono andati anche a Rosia e a Montepulciano per grossi rami caduti o spezzati, altri sono stati segnalati e spostati direttamente dagli automobilisti in transito perché più piccoli.

Poco prima delle 21 i vigili del fuoco sono però intervenuti anche in Piazza del Campo perché, sul lato di palazzo Berlinghieri, era venuto giù un pezzo di laterizio. I pompieri hanno chiesto l’aiuto della Municipale per le verifiche: è stato chiuso brevemente il Casato. Poi sono proseguiti gli accertamenti per capire se si trattava di un pezzo di tegola oppure di un mattone. Visto il luogo di grande transito, di mezzi ma soprattutto di persone, tutto è stato fatto con accuratezza.

A livello termico si è registrato ieri un notevole calo "che dovrebbe essere ancora più sensibile nella giornata di oggi – spiega Meteo Siena 24 – quando ormai la discesa di aria fredda avrà raggiunto in pieno buona parte della nostra penisola". Le temperature potrebbero scendere vertiginosamente.

La.Valde.