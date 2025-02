Pian delle Fornaci, 85 cavalli. Dieci corse e tanti fantini big: "Felici di far rivivere l’impianto"

di Laura Valdesi

SIENA

Le cifre. Ottantacinque cavalli, dieci corse, metà al mattino ed altrettante nel pomeriggio. A cavallo tanti nomi di Piazza, da Giovanni Atzeni che monta solo nell’ottava sul suo Anacleto, a Giuseppe Zedde, da Carlo Sanna a Dino Pes, da Enrico Bruschelli ad Andrea Coghe, ad Elias Mannucci. Ma anche gli emergenti Andrea Sanna e Mattia Chiavassa, Federico Guglielmi, Antonio Mula, più i nomi che rientrano dopo la squalifica: Giosué Carboni e Antonio Siri. In pista gli esperti che provano a rientrare, Alessio Migheli, Francesco Caria e Stefano Piras, i giovanissimi vogliosi di affermarsi come Alessandro Cersosimo e Federico Fabbri. Sgomita l’amiatino Diego Minucci a cui Jonatan Bartoletti (che non monta) ha affidato Esperance mentre l’altro nome di scuderia Ermosa lo guiderà Alessio Giannetti. Sarà la stagione del tutto per tutto questa per Michel Putzu a cui Sandra Rossi ha affidato la sua Ester Queen. Basta a far capire che quella di domani sarà una ’prima’ della stagione con il botto. Per quantità di cavalli e i fantini, per la presenza delle autorità che confermano quanto il Comune punti sul rilancio del galoppatoio: ci saranno il vice sindaco Michele Capitani, l’assessore allo sport Lorenzo Lorè ed il collega a sicurezza e municipale Enrico Tucci. Con loro la presidente di Sigerico Concettina Graziadio. "Siamo estremamente orgogliosi di far rivivere l’impianto che il Comune ci ha affidato in gestione. Ha un enorme potenziale ed il nostro impegno è rivolto a restituirgli nuova vitalità, offrendo ad appassionati e cittadini un punto di riferimento per lo sport e l’intrattenimento". Preziosa la collaborazione dell’Associazione proprietari e allenatori di cavalli da Palio che ha collaborato con Sigerico. Gli sponsor delle corse? Mediolanum, Brt, Immobiliare 5, Leomatic, Le Volte di Vicobello, Starplane, Sigerico e Associazione proprietari, Gmg gomme e Selleria Il puledro.

PRIMA CORSA (ORE 9.30)

Don Medellin (N.Farnetani), Ultima spiaggia (D.Pes), Falest (F.Belloni), Brigadora (F.Caria), Er Marmitta (G.Sanna).

SECONDA CORSA (ore 10)

Bolliri (S.Nieddu), Ceccomitocca (F.Guglielmi), Banzay (M.Chiavassa), Ultimo baio (E.Mannucci), Estupendo Elord (A.Mula), Dovizia (G-Carboni), Esterina (E.Bruschelli), Catalina (V.Turco), Dyllu (A.Migheli).

TERZA CORSA (ORE 10.30)

Lady Oscar (F.Caria), Aristotele (G.Zedde), Fast Spirit (A.Giannetti), Sopran (F.Belloni), Mia (M.Chiavassa), Sea biscuit (C.Sanna).

QUARTA CORSA (ORE 11)

Eletha (A.Giannetti), Emozione de Florinas (F.Guglielmi), Ester Queen (M.Putzu), El Matador (G.Zedde), Entu de Eranu (M.Bitti), Cicala (A.Coghe), Enzolino di Gavoi (N.Manca), Angelo rosso (N.Farnetani), Enpire (G.frusteri).

QUINTA CORSA (ORFE 11,30)

Milady Bondreamer (M.Chiavassa), Zodiaca (E.Bruschelli), Diamante sauro (F.Guglielmi), Ellere (F.Caria), Tiepolo (E.Mannucci), Deugherede (G.Zedde), Echtelion (G.Carboni), Corinne Claire (F.Fabbri), Ubert Spy (M.Putzu).

SESTA CORSA (ORE 14,30)

Fichi fichi (A.Topalli), la differenza (A.Cersosimo), Cecilia da Clodia (M.Putzu), Ercoli (A.Migheli), Communique (V.Turco), Bonvojage (M.Chiavassa), Babilonias (M.Bitti), Dimmidisi (A.Coghe), Dispettoso (A.Mula).

SETTIMA CORSA (ore 15)

Albalonga (E.Bruschelli), Etue (V.Turco), Ermosa de Campeda (A.Giannetti), Esperance (D.Minucci), Espu (F.Fabbri), Daisa (A.Sanna), Anubi da Clodia (M.Chiavassa9, Debardu (A.Topalli), Diamante grigio (C.Sanna), Charly Brown (P.mereu)

OTTAVA CORSA (ORE 15,30)

Bramosu de Campeda (N.Manca(m, Zia Zelinda (A.Migheli), Abracadabra (A.Mula), Dokovic (M.Chiavassa), Dimoniu (A.Topalli), Djaboc (F.Guglielmi), Daredevil (A.Chiti), Anacleto (G.Atzeni), Borghesia (D.Pes).

NONA CORSA (ORE 16)

Chiosavince (G.Carboni), Silbomba (D.Pes), Demone s’astore (A.Bincoletto), Moresco (M.Putzu), Plutonio da Clodia (A.Siri), Coramlathe (F.Guglielmi), Dididomodossola (F.Caria), Elighe (A.Coghe), Zenia Zoe (M.Bitti), Belfagor (A.Sanna).

DECIMA CORSA (ORE 16,30)

Erimo (C.Sanna), Enalotto super (G.Sanna), Zeniossu (S.Piras), Carilbon (A.Topalli), Blu star (A.Mula), Ellenico (G.Carboni), Eccolo (D.Pes), Era d’onore (V.Turco), Selvaggio da Clodia (A.Siri).