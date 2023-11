Permessi Ztl e Aru. Rilascio sospeso il 20 e 21 novembre

Dalle 12 di lunedì 20 novembre alle 7 di martedì 21 novembre, per consentire un aggiornamento del sistema informatico, saranno sospesi tutti i servizi online del Comune di Siena per il rilascio di permessi Ztl e Aru, le richieste di accesso e sosta nella Ztl con contrassegno unificato disabili europeo (Cude). Durante l’interruzione del servizio, in caso di necessità o urgenza è consentito il transito nella Ztl senza la richiesta di permesso temporaneo; per regolarizzare l’accesso, è necessario comunicare entro 48 ore con mail a [email protected] la targa del veicolo, varco di ingresso e di uscita, orari e motivo del transito nella Ztl.