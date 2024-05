Percorso per diventare insegnante, incontro sull’abilitazione

In vista dell’iscrizione ai Percorsi Formativi abilitanti (PF60) che consentiranno l’iscrizione al prossimo concorso per il reclutamento degli insegnanti e l’inserimento dei vincitori di concorsi precedenti nell’organico scolastico, l’Università di Siena ha organizzato un incontro informativo per domani alle 16.30 presso la sede San Niccolò. L’incontro sarà trasmesso in sincrono anche nelle sedi di Arezzo e di Grosseto, dove saranno presenti tutor e docenti per ulteriori chiarimenti e assistenza. Verranno fornite informazioni sulle classi di concorso accreditate, sui posti disponibili, sui criteri di selezione, sui costi, date di inizio delle lezioni, modalità didattiche e di tirocinio e sulle ulteriori abilitazioni conseguibili. Il percorso PF60 sarà aperto a laureati magistrali, studenti magistrali, studenti di corsi a ciclo unico con CFU già acquisiti, vincitori di concorso privi dell’abilitazione.