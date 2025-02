"Per 10 giorni al gelo": Siena. Casa in azione

Si è risolta ieri la vicenda di Tina Quaresima, residente negli alloggi Erp di Taverne d’Arbia. "Per dieci giorni sono stata senza caldaia. Non sapevo come fare, erano giorni che chiamavo e nessuno s’era fatto più risentire – racconta la donna –. Erano venuti degli operai da Firenze, avevano guardato tutto, salendo sul tetto, ma poi niente di fatto. Vivo con soli 500 euro al mese che è la pensione di mio marito, qui a Taverne sono numerose le persone in difficoltà".

Una situazione che ha costretto la donna a chiamare Siena Casa "Non siamo intervenuti subito semplicemente per mancanza di operatori, al momento, quando la signora ci ha chiamato, non avevamo nessuno disponibile. Noi abbiamo un accordo quadro con una ditta – afferma la presidente Elena Burgassi (foto) – e malauguratamente gli operai con cui lavoriamo erano in ritardo per altri lavori. Purtroppo le tempistiche a volte sono lunghe, ma gestendo 1.100 appartamenti nel comune di Siena, non sempre abbiamo ditta e tecnico pronto – continua Burgassi –. A volte basterebbe un minimo di pazienza, capisco che ci sono persone con difficoltà sia fisiche che economiche e situazioni disagianti di vario genere, ma purtroppo non sempre possiamo agire nell’immediato".

Ieri finalmente la situazione è stata sistemata e Quaresima ha potuto tornare ad usufruire della caldaia normalmente. Siena Casa ormai da anni è nel territorio un punto di riferimento per il settore con 1100 appartamenti nel comune di Siena e più di 2000 in tutta la provincia senese. Una storia, quella di Tina Quaresima, che fortunatamente si è risolta per il meglio.

Matteo Cappelli