Paura per l’incendio in pizzeria. Intervento dei Vigili del fuoco

Solo il pronto intervento dei Vigili del Fuoco di Montepulciano e di Montalcino, ha scongiurato che l’incendio scoppiato nella cucina del ristorante pizzeria di largo Amiata potesse provocare danni a persone e alle strutture vicine. Tutto si è consumato in pochi minuti quando, attorno alle 20.40, nel comune di Chianciano Terme si è sviluppato del fuoco nella cappa di aspirazione della cucina danneggiando l’impianto elettrico, collegato al macchinario ed invadendo con il fumo il locale. Infatti è stato proprio il fumo ad aver scaturito un danno ingente al locale, che fortunatamente però non ha coinvolto la clientela. Sul posto è stato necessario far arrivare un’autobotte che ha raggiunto il resto della squadra, impegnata a domare l’incendio, da Siena. Una operazione quindi che ha visto coinvolgere il Vigili del Fuoco di tre diverse stazioni, ma che ha consentito di mettere in totale sicurezza la situazione.

Anna Duchini