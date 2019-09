Siena, 17 settembre 2019 - Con 'le mani in pasta'. E' così che i militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Siena hanno trovato due persone - intente a espletare le proprie mansioni all'interno di un'attività commerciale per la produzione di pasta ed altri lavorati alimentari - senza una regolare assunzione e prive di copertura assicurativa e previdenziale. Le fiamme gialle hanno accertato che la metà dei dipendenti del pastificio lavorava in nero. Le posizioni irregolari sono state comunicate all'Ispettorato Territoriale del Lavoro che ha disposto, nei confronti dell'imprenditore la sospensione dell'attività. Adesso si profila, nei suoi confronti, anche l'irrogazione di una maxi sanzione pecuniaria.

© Riproduzione riservata