Passerella pedonale: svolta. Annunciate le operazioni per portare alla riapertura

Svolta a Poggibonsi nella questione della passerella pedonale. tra largo Campidoglio e via Vallepiatta, chiusa dal 6 agosto per motivi di sicurezza legati al deterioramento di alcune parti in legno. "La prossima settimana le operazioni necessarie per la riapertura", annuncia l’amministrazione comunale, in vista di un intervento che prenderà il via il 27 novembre e che si protrarrà nell’arco di tre giorni lavorativi al massimo. "In seguito alle verifiche effettuate abbiamo deciso di intervenire in maniera risolutiva sull’impalcato della passerella", spiega il vice sindaco Fabio Carrozzino, assessore ai Lavori pubblici. "La pavimentazione in legno esistente - aggiunge Carrozzino - è stata nel tempo più volte oggetto di interventi di ripristino necessari per sistemare le porzioni sciupate. Abbiamo quindi deciso di compiere un’operazione diversa e di sostituire tutto l’impalcato in legno per avere una struttura più duratura e sicura nel tempo". Questa la descrizione dei lavori ad opera del Comune, per un tema che sta particolarmente a cuore ai residenti e ai titolari di attività, nel quartiere e oltre, che nel corso delle settimane hanno evidenziato il quadro anche al nostro giornale rimarcando l’importanza del percorso pedonale per motivi di vivibilità in un’area a elevata concentrazione di traffico di veicoli. Adesso dunque il conto alla rovescia in direzione di una nuova vita della struttura di collegamento, realizzata nel 2005 in coincidenza delle’eliminazione del passaggio a livello e della costruzione del sottopasso sia pedonale che carrabile largo Campidoglio-via Vallepiatta. In che modo si svolgerà, quindi, il lavoro? "E’ previsto il rifacimento della pavimentazione - si spiega dal Comune - tramite la sostituzione dell’intero impalcato in legno con grigliati in lamiera". Per consentire le operazioni saranno necessarie delle modifiche temporanee alla viabilità. Dalle 8,30 di mercoledì 27 novembre sarà chiuso al transito veicolare e pedonale il sottopasso di via Vallepiatta e la circolazione sarà deviata su percorsi alternativi. Le operazioni dureranno al massimo tre giorni lavorativi e determineranno l’attesa riapertura della passerella pedonale. Che potrà così riprende il proprio consueto - e, sottolineano dal quartiere, anche prezioso - servizio a beneficio della comunità per gli spostamenti a piedi senza andare incontro se possibile ai pericoli della strada. Paolo Bartalini