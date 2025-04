Colonnine elettriche, ecco il piano

Il Comune di Siena si dota di un piano di fabbisogno delle colonnine di ricarica per auto elettriche. Lo ha deciso, su proposta dell’assessore alla mobilità e ai trasporti del Comune di Siena Enrico Tucci, la Giunta comunale approvando una delibera nella seduta di oggi, martedì 1 aprile. "Un atto – spiega l’assessore Tucci – in coerenza con le linee strategiche dell’amministrazione relative alla razionalizzazione e riorganizzazione della mobilità e della sosta cittadina, sia per quanto riguarda il centro storico che tutto il territorio comunale. Fissiamo tramite questo piano i punti dove all’interno del Comune di Siena è possibile effettuare la ricarica elettrica delle auto, evitando quindi implementazioni inutili che andrebbero a inficiare spazi pubblici. L’attuale rete di infrastrutture è in grado di soddisfare anche incrementi futuri alla domanda, pertanto non è opportuno procedere con alcuna implementazione non motivata da una reale necessità. Il piano diventa una delle colonne portanti su cui basare una strategia di razionalizzazione della mobilità".

L’attuale rete di ricarica per veicoli elettrici del territorio comunale è costituita da cinquanta colonnine a doppia presa e una a presa singola, ovvero centouno punti di ricarica. Semrpe secondo quanto redatto nel piano "tali punti di ricarica risultano uniformemente distribuiti nel territorio e concentrati in luoghi strategici, intorno alle mura del centro storico, gli svincoli della tangenziale Ovest e le principali vie di accesso alla città".

Alle infrastrutture pubbliche si uniscono alcune postazioni situate in aree private aperte al pubblico, quali strada Massetana Romana, parcheggio supermercato Coop, parcheggio centro commerciale Porta Siena.