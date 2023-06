Parte ’Libri e tramonti’ in Fortezza "Rassegna di spessore nazionale"

di Riccardo Bruni

Tornano i libri in Fortezza, per un’altra estate di incontri con gli autori. Primo appuntamento nel cartellone di ‘Libri e tramonti’, la rassegna letteraria ideata da Massimo Granchi nell’ambito del Siena Summer Festival, già questo lunedì. Alle 18.30 (orario che sarà mantenuto per tutti gli incontri) sarà Saverio Raimondo con il suo ‘Memorie di un elettore riluttante’ a inaugurare l’iniziativa che, sul Bastione San Domenico, accompagnerà l’estate con due appuntamenti fissi al mese. "Abbiamo pensato a una rassegna di spessore nazionale – afferma lo stesso Granchi – per portare la letteratura in Fortezza".

Ad accompagnare gli appuntamenti, come ogni spettacolo della stagione di Siena Summer Festival, sarà presente il bar del Bastione. Ogni data vedrà coinvolte le librerie di Siena che hanno aderito all’iniziativa: Becarelli, Mondadori e Rebecca.

"La rassegna letteraria ospiterà saggisti, giornalisti e romanzieri interpreti di una cultura nazionale variegata e di spessore – dichiara Granchi – e cercheremo di offrire le migliori proposte di animazione culturale alla nostra città in una modalità mai adottata prima e che metterà lettori e libri al centro".

Dopo il primo incontro di questo lunedì, il secondo appuntamento sarà per il 26 con Luca Telese che presenterà ‘La scorta di Enrico’. Il 10 luglio ci sarà Piera Carlomagno con ‘Il taglio freddo della luna. Un incontro in programma per il 24 luglio è ancora da definire. Il 7 agosto ci sarà Marcello Fois con ‘La mia babele’. Il 21 agosto sarà la volta di Franco Forte con ‘Karolus. Il romanzo di Carlo Magno’. Il 4 settembre Agnese Pini direttrice della Nazione, Giorno, Il Resto del Carlino e Quotidiano Nazionale, con il suo libro ‘Un autunno d’agosto’. Il 18 settembre ci sarà Lorenzo Marone con ‘Le madri non dormono mai’. E infine il 2 ottobre arriverà Tiziana Ferrario con ‘La bambina di Odessa’.

A partire dal 23 giugno al panorama di eventi del Siena Summer Festival si aggiungerà anche la programmazione del Cinema in Fortezza, con spettacoli tutte le sere alle 21.30.

Gli altri appuntamenti fissi saranno ogni lunedì dalle 9.30 un’ora di yoga e alle 18.15 un’ora di pilates in gravidanza; ogni martedì alle 17.30 due ore di corso di preparazione al parto; ogni martedì e giovedì alle 9.30 un’ora di fit in gravidanza e dalle 10.30 un’ora di ‘mamme e passeggini’.