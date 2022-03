Siena, "La medicina dalla parte delle donne per garantire la parità"

Siena, 26 marzo 2022 - "Mettere la medicina dalla parte delle donne significa riconoscere l'esistenza di differenze di genere e lavorare per garantire parità, equità e appropriatezza in ambito medico". Lo ha detto Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, aprendo il convegno "La medicina dalla parte delle donne", organizzato a Siena dall'azienda Ospedaliero-Universitaria senese. "Non mi riferisco - ha aggiunto - solo alla medicina genere-specifica, ma in generale alle politiche di genere, perché le determinanti della salute e le condizioni di benessere delle persone sono definite dall'insieme delle variabili, non solo fisiche, ma anche ambientali, sociali, culturali e relazionali in cui essi vivono ed interagiscono".

Per Sileri la medicina di genere, con tutti i temi che abbraccia, è un aspetto centrale e imprescindibile verso una medicina 'sartoriale' e una sanità personalizzata. Il sottosegretario ha, inoltre, sottolineato come una maggiore attenzione alle politiche di genere in sanità è fondamentale per realizzare l'obiettivo di una reale medicina su misura della paziente o del paziente.

Come esempio a sostegno della sua tesi, Sileri ha fatto quello dell'endometriosi, di cui lunedì 28 marzo ricorre la giornata mondiale. "Si tratta di una malattia cronica - ha ricordato - che colpisce circa il 10% delle donne: significa circa tre milioni di donne in Italia, dato probabilmente sottostimato visti i ritardi nella diagnosi che arrivano anche a 8-12 anni. Il ministero della Salute, con la legge di bilancio 2020, ha stanziato quattro milioni di euro per il biennio 2020-2021, per ricerca e formazione, ai quali si sono aggiunti tre milioni con la legge di bilancio 2021". "E ricerca e formazione - conclude Sileri - sono proprio le leve su cui concentrare le politiche sanitarie, perché una corretta presa in carico delle pazienti passa dalla conoscenza e dall'accesso omogeneo alle terapie più appropriate".

Sul Covid

"Credo che la fase peggiore della pandemia sia terminata e che stiamo passando ad una fase di endemia - ha detto Sileri a margine del convegno - . Vedo difficile una ripresa dei contagi con un aumento di ricoveri questo perché è alta la percentuale dei vaccinati e perchè le persone continuano a vaccinarsi". In futuro "avremo il virus del Sars-cov2 nelle forme delle sue varianti più recenti e nelle forme di nuove varianti che spero siano sempre più leggere e gestibili- prosegue Sileri - anche attraverso una vaccinazione che sarà sovrapponibile alle somministrazioni annuali per l'influenza". Infine il green pass "verra' archiviato, questo è un fatto", conclude il sottosegretario.