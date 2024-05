Parco del Cassero, via ai lavori. Nuovi spazi per giochi e verde

La realizzazione di una nuova area giochi attrezzata nel parco del Cassero di Sinalunga soddisfa una doppia attenzione, verso gli abitanti più piccoli e nei riguardi del patrimonio verde del territorio. L’incarico per la realizzazione del piccolo parco è stato conferito recentemente e imminente è l’inizio dei lavori, fissato per lunedì 27; la zona individuata è quello dei campi di bocce, ormai inutilizzati. L’intervento prevede la trasformazione dell’attuale spazio in area erbata sulla quale saranno poi installati i giochi, individuati con un’attenzione particolare ai più piccoli. Si tratta di un intervento di riqualificazione di una parte dello storico parco di Sinalunga (intitolato alla città francese di Ay-Champagne, gemellata da venti anni) che risponde alle esigenze di divertimento dei bambini che avranno un parco dedicato e fruibile in sicurezza. È un primo intervento che va ad aumentare l’attenzione verso i più piccoli che sarà replicato anche in altre realtà del territorio.

D.M.