’PalioAcanestro Opportunity’. Lo sport senese condivide esperienze

Al via la seconda stagione di ’PalioAcanestro Opportunity’, il progetto nato con l’intento di incrementare la sinergia tra le associazioni sportive del territorio. Una stagione che si preannuncia ricca di impegni grazie alla rinnovata conferma delle società di Siena e provincia: Basket Asciano, Costone Siena, Poggibonsi Basket, Polisportiva Asinalonga, Polisportiva Mens Sana 1871, Polisportiva Cras Sovicille, San Giobbe Chiusi, Valdelsa Basket e Virtus Siena. Ogni società metterà a disposizione alcuni dei propri atleti under 13, under 12 ed under 11 che saranno coinvolti in sedute di allenamento condivise. Si partirà domani con il gruppo 2012 che aprirà la stagione al PalaPerucatti, messo a disposizione dalla Virtus, mentre il 21 ottobre il gruppo 2011 sarà ospite della Asinalonga; a fine gennaio in campo il nuovo gruppo dei 2013. Novità di quest’anno sarà l’apertura anche al basket femminile. "Siamo orgogliosi di come il progetto stia crescendo – commenta Rosy Galasso, coordinatore di PalioAcanestro Opportunity -. Lo scorso anno abbiamo avuto l’opportunità di far vivere ai gruppi cinque tornei: tre in provincia, due fuori regione (Varese e Matera) e un master di 4 giorni a Valencia".