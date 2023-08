Palio, il Bruco 'brucia' tutti, ma vince la prova il Drago

Siena, 13 agosto 2023 – Partenza bruciante del Bruco, Bellocchio su Zenis, il baio di 8 anni al debutto, che lascia tutti di stucco. E fa capire che in questa Carriera dell’Assunta non ci sarà niente di scontato. Anche le accoppiate sulla carta meno favorite, insomma, non faranno da comparsa. Insieme al Bruco, però, ha preso bene la mossa la Chiocciola, Gingillo su Reo confesso, il più ’anziano’ del lotto con i suoi 13 anni, ma ancora tanto da dire.

Un altro dato rilevante della prima prova? La fiammata di Tittia, il fantino che ha vinto gli ultimi cinque Palii, sulla sua cavalla di scuderia, Abbasantesa, per la Giraffa. Che pigiando sull’acceleratore riesce a portare dietro a Bruco e Chiocciola.

A vincere la prova, quando quasi tutti hanno fermato, è il Drago, Tempesta su Vitzichesu. Sulla Torre c’era Carburo con Tabacco, nella rivale che torna in Piazza dopo 4 anni, l’Oca, Brigante con Zio Frac, l’unico cavallo vittorioso dei dieci. Nell’Aquila Bighino su Viso d’Angelo, la rivale Pantera si presenta agguerrita con Scompiglio su Anda e Bola. Tamurè sul debuttante Antine Day corre nell’Istrice, Grandine torna nella Tartuca, dove aveva corso a luglio, ma questa volta su Schietta.