Palio, Valdimontone vince la prova generale. Cade il cavallo dell'Istrice

Siena, 1 luglio 2022 - La contrada di Valdimontone vince la prova generale del Palio. A Siena il fantino Antonio Mula sul cavallo Vitzichesu ha preso la testa della corsa subito dopo la partenza per mantenerla fino al termine del terzo giro. Ha preso parte regolarmente alla prova la contrada della Civetta esentata dalla prova di questa mattina per permettere alla commissione veterinaria comunale di fare alcuni accertamenti dopo la caduta del cavallo Vankook nella terza prova di ieri sera.

Cade il cavallo dell'Istrisce

Non ha preso invece parte alla prova generale la contrada dell'Istrice dopo una caduta avvenuta dopo una partenza falsa e sono in corso gli accertamenti dei veterinari sul cavallo Schietta. Da registrare anche un avvicendamento tra fantini nella contrada della Civetta, dove Giosuè Carboni detto Carburo ha preso il posto di Valter Pusceddu detto Bighino. La corsa è stata preceduta da un minuto di raccoglimento per ricordare il fantino Andrea Mari, detto Brio, prematuramente scomparso in un incidente stradale nel maggio 2021, al quale è seguito un lungo applauso da parte di tutta piazza del Campo. Domani alle ore 9 è in programma la provaccia e alle 19.30 la Carriera sulla pista di tufo.