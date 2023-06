Dal Palio alla caccia alla volpe, la nuova vita di Solu tue due

Siena, 20 giugno 2023 - "Un cavallo, Solu Tue due, che ha fatto molto divertire i soci ormai storici della scuderia Ad Maiora. Questo è pertanto un modo per dimostrargli la nostra immensa gratitudine", racconta Agostino Biri Anselmi Zondadari. Finora dunque una pensione dorata e, presto, la possibilità di cimentarsi in un’altra disciplina ’nobile’, la caccia alla volpe. Solu Tue due ha 12 anni, sei Palii corsi montato anche da big quali Brio, (2019, quando sfiorò il successo nel Bruco) e Scompiglio (luglio 2018 Giraffa). L’ultimo nel Valdimontone lo scorso anno ad agosto con Carburo.

Perché Solu tue due va in pensione?

"Perché ha fatto la sua carriera in Piazza in maniera più che onorevole e non era il caso di continuare, pur godendo di un’ottima salute".

Adesso dove si trova?

"In un bel paddock all’aperto alla scuderia di Alessio Giannetti che ha anche Vitzichesu a cui è molto legato. Un fantino, Alessio, del quale mi sono sempre fidato ciecamente unitamente a Francesco Caria, talent scout di tutti i nostri cavalli, che l’ha preparato egregiamente".

Adesso Solu Tue due farà la caccia alla volpe.

"Oltre ad essere un cavallo che piace, quelli del palio di Siena sono adatti a questa attività perché maneggevoli. Mi sono messo d’accordo con Pietro Nerozzi (socio storico della Società Toscana di caccia alla volpe, ndr ) a tale riguardo. Mi sono rivolto a lui perché è bravo e vorrei che Solu Tue due brillasse anche in questa specialità. Inoltre è persona seria, che tiene i cavalli con le dovute cure ed attenzioni. Non lo venderò infatti, resta di mia proprietà. Si tratta solo di un affidamento ad un esperto che non è nuovo a convertire i barberi alla caccia alla volpe".

Quando inizierà questa avventura?

"Il giorno dopo Provenzano traslocherà da Nerozzi dove trascorrerà tutta l’estate a riposo. E a settembre inizierà in maneggio e poi con le uscite esterne"

La filosofia della scuderia Ad Maiora è sempre stata quella di tutelare i cavalli.

"Di più. La mia idea è che così facendo dimostriamo a Solu tue due la nostra gratitudine, come dicevo in avvio, nella speranza di meritarci magari altre soddisfazioni da un suo nuovo collega".