Palazzo Pubblico interviene sui bottini. Dalla galleria di Montarioso a via Verdi

Palazzo Pubblico annuncia interventi sulla rete idrica e i bottini: dal 7 gennaio scatterrà la manutenzione ordinaria delle caditoie e dei chiusini in varie strade comunali, per un importo complessivo di 20.460 euro, e lavori urgenti di manutenzione ordinaria della fognatura bianca di via dei Gazzani e altre vie del centro storico, per 22.000 euro.

Uno degli interventi più urgenti è quello che riguarda la manutenzione straordinaria del bottino Maestro di Fonte Gaia in località Montarioso, all’altezza delle gallerie della tangenziale Ovest di Siena: dai rilievi effettuati sul posto e sulla base delle cartografie, è emerso che la tubazione è quasi completamente occlusa dal carbonato di calcio depositatosi negli anni; il lavoro, per un importo di 48.650 euro, verrà eseguito tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025.

Per le criticità idrauliche di strada degli Agostoli a Costafabbri è stato affidato l’incarico per lo studio degli interventi per mitigare gli allagamenti. E’ in corso la progettazione per la manutenzione straordinaria del tratto fognario di via Piemonte. Infine, è stato approvato il progetto esecutivo per gli interventi di adeguamento strutturale di un tratto di strada di via Verdi, per 530mila euro.