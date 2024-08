’Pacchetto scuola’, pubblicato il bando. Contributi da 130 a 300 euro per studenti

Nell’ambito del diritto allo studio, il Comune di Siena ha adottato l’avviso pubblico regionale, per l’anno scolastico 2024-2025, per l’erogazione dell’incentivo economico individuale ’Pacchetto scuola’ per gli alunni residenti nel Comune di Siena iscritti a una scuola secondaria di primo e secondo grado o a un percorso di Istruzione e formazione professionale presso una scuola secondaria o agenzia formativa accreditata.

Il bando prevede un contributo da un minimo di 130 a un massimo di 300 euro, finalizzato a sostenere le spese necessarie per la frequenza (libri scolastici, altro materiale didattico e servizi scolastici) di studentesse e studenti appartenenti a nuclei familiari in condizioni socio economiche più difficili, con l’obiettivo di promuoverne l’accesso e il completamento degli studi fino al termine delle scuole superiori e percorsi Iefp.

L’Isee del nucleo familiare dello studente non deve superare il valore di 15.748,78 euro. Altri requisiti sono la residenza in Toscana ed età non superiore a 20 anni compiuti entro il 20 settembre 2024. Il requisito relativo all’età non si applica agli studenti diversamente abili. La domanda d’ammissione al bando dal 20 agosto al 20 settembre.