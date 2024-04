’OttaVia 2024’. I 200 volontari nel test di Anpas

"Esercitazione, esercitazione, esercitazione. A seguito del codice arancione per eventi alluvionali in zona Val d’Arbia si attiva codice rosso con attivazione immediata". È cominciata così OttaVia 2024, l’esercitazione di protezione civile ANPAS Zona Senese che ha visto impegnati a Monteroni d’Arbia circa 200 volontari e oltre quaranta unità tra mezzi e attrezzature provenienti dalle Pubbliche Assistenze Senesi e da tutto il territorio regionale per una tre giorni di simulazioni e attività su più ambiti operativi, dalla segreteria alla cucina, dall’impiantistica alla prova tecnica delle idrovore tra le quali anche quelle in dotazione all’amministrazione comunale, dal montaggio delle tende alle comunicazioni radio, dalla ricerca dispersi alle attività di confort dog e socializzazione, dalle categorie fragili alla comunicazione. "OttaVia 2024 – spiega Paolo Leoncini, referente ANPAS Zona Senese – è stata un’esercitazione per posti di comando con l’attivazione dei centri operativi al fine di preparare tutti i soggetti interessati alla gestione delle emergenze. Testare le procedure non è banale. Lo abbiamo fatto con un’ottima sinergia tra gli attori coinvolti e con grande partecipazione".