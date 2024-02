Open day oggi all’istituto Bandini. Con lezione aperta

L’istituto d’istruzione superiore Sallustio Bandini di Siena oggi riapre le porte per l’ultimo open day in presenza. Studenti e genitori avranno la possibilità di assistere all’ultima ora di lezione del venerdì pomeriggio, al termine della quale saranno accolti dal dirigente scolastico Alfredo Stefanelli, dai docenti e studenti tutor, per la presentazione dell’offerta formativa. Il programma prevede dalle 16.15 alle 17.10 la lezione aperta, dalle 17.15 alle 17.45 incontro in aula magna per l’illustrazione del piano con l’offerta formativa; dalle 17.45 alle 19 approfondimento sui singoli indirizzi.