Open day il 25 febbraio. Presentazione di corsi, servizi e visite ai plessi

Con l’Open day, il 25 febbraio, l’Università di Siena si presenta a studenti, familiari e insegnanti. Molte le iniziative che si terranno nelle sedi universitarie di Siena, Arezzo, Grosseto e San Giovanni Valdarno e online, con le presentazioni dei corsi di laurea, in due fasce orarie, dalle 9.30 alle 11 e dalle 11.30 alle 13; alcune anche nel pomeriggio e alcune online. Per l’evento, Sigerico ha previsto agevolazioni per i mezzi di trasporto scolastici in arrivo; grazie al Dsu Toscana, i partecipanti potranno usufruire del servizio mensa nei ristoranti universitari di Sant’Agata e San Miniato a Siena.