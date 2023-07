Onda Viso d'Angelo, "Massimo impegno e cattiveria positiva" per il Capitano Toscano

"Un boato in Piazza quando è stato assegnato all’Onda Viso d’angelo? E’ vero. Perché la Contrada era tutta lì, siamo vicini al palco dove vengono dati i cavalli. Sì, c’era tantissima gente dell’Onda", ammette con grande affetto per i suoi contradaioli il capitano Alessandro Toscano.

Viso d’angelo è un nome che creava aspettative.

"Un cavallo chiacchierato che è stato accolto con piacere. Anche ad altri , comunque, sarebbe stato riservato pari entusiasmo".

L’Onda ha una bella accoppiata.

"Una buona accoppiata con Brigante. Il cavallo può fare molto anche se deve ancora dimostrare il suo pieno valore. Ha corso due Palii, a luglio arrivando ad un passo dal successo, ad agosto era di rincorsa. Non ha mai vinto ma, potenzialmente, può fare bene. Si è adattato".

Violenta è un gradino sopra.

"E’ la più forte. Poi ci sono anche altri cavalli al pari di Viso d’angelo, se non superiori. Anche il vittorioso Zio Frac che è toccato alla nostra avversaria".

Come la valuta questa accoppiata?

"Zio Frac ha già alle spalle un Palio conquistato e con la monta di Gingillo, fantino che conosciamo, sicuramente può fare bene".

Saltata la terza prova, anche la quarta è a rischio per via dei temporali. Un vantaggio per chi ha un cavallo esperto come Viso?

"Ritengo che non fare le prove non sia mai un vantaggio e che non sia bello per i popoli. Il Palio piace quando scorre liscio senza questo tipo di criticità. Potrebbe penalizzare gli esordienti anche se parliamo di cavalli preparati sotto tutti i punti di vista".

Cosa promette all’Onda?

"Massimo impegno, determinazione e tutta la cattiveria positiva per portare a casa il risultato".

Sarebbe bello fare il bis di vittorie con Brigante.

"Sarebbe un obiettivo importante per la Contrada e anche per Carlo".

Tittia su Violenta?

"Sono i favoriti, Violenta ha dimostrato di essere una vincente, quanto a Tittia ha messo la firma sugli ultimi 4 Palii. La migliore accoppiata ma ce ne sono altre 4 che se la possono giocare".

