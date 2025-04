"Oltre 139mila le multe nel 2024. Accertati incassi da 11,3 milioni"

Le sanzioni del Comune di Siena per il Codice della Strada sono state al centro dell’interrogazione presentata dal consigliere Alessandro Masi, Pd. L’assessore alla Polizia Locale, Enrico Tucci, dopo aver ’bocciato’ nuovamente i dati di Facile.it che davano a Siena il primato nazionale per multe, ha spiegato: "Abbiamo recuperato 1.3 milioni di euro da sanzioni accertate nel 2023, 1,1 milione da sanzioni del 2022 e 620mila euro del 2021. Il totale di queste somme recuperate nel 2024 da sanzioni irrogate negli anni precedenti ammonta a 3 milioni". E sui residenti sanzionati nel 2024: "Le sanzioni pagate da residenti a Siena sono 6330, per l’ammontare di 670.254 euro. Questo è un dato parziale, perché non tiene conto dei pagamenti avvenuti sul preavviso di accertamento, prima che fossero necessarie le visure alla banca dati per collegare la targa del veicolo al proprietario, ma anche volendolo raddoppiare siamo nell’ordine di 1,2 milioni".

E ancora: "Gli strumenti di rilevazione delle violazioni da remoto di cui si avvale il Comando della Polizia Locale di Siena sono molteplici – ha contonuato Tucci –: tutor, sulla Statale 223 di Paganico e sulla Cassia. Ci sono apparecchiature a posto fisso per il rilevamento automatico delle infrazioni a semaforo rosso. Sono poi presenti apparecchiature a posto fisso per il rilevamento automatico delle infrazioni per accesso abusivo nella Ztl. Nei posti di controllo, con contestazione immediata, vengono usati anche un apparecchio velox mobile per il controllo della velocità istantanea e un apparecchio mobile che verifica la copertura assicurativa, la revisione e l’eventuale segnalazione del veicolo rubato". E infine: "A fronte di un totale di 139.135 violazioni elevate – ha illustrato l’assessore – 69.239 riguarda i transiti irregolari in Ztl, poi ci sono 28.463 violazioni accertate dal tutor e 9.795 per il rosso semaforico. Per il 2024 il totale accertato è di 11,3 milioni di euro, il totale pagato di 4,6 milioni. Inviati all’estero 35.299 verbali (compresi nei 139.135 totali) per la notifica e per l’eventuale riscossione coattiva; i tempi per la lavorazione di questi atti è di 360 giorni dal giorno della violazione o da quando l’organo accertatore è stato in grado di identificare il trasgressore”.

“Ricordo – ha concluso l’assessore Tucci – che le sanzioni possono essere evitate osservando il Codice della Strada, con grande vantaggio per la sicurezza, l’incolumità e la qualità della vita di noi tutti". Masi si è dichiarato "soddisfatto per la risposta completa fornita da assessore e uffici".