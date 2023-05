Oggi ’RisotTonic’ con Della Vedova ’Più Europa’ sostiene Montomoli

Ci sarà anche il parlamentare Benedetto Della Vedova, segretario nazionale di ’Più Europa’, all’aperitivo di stasera nella sede elettorale di Piazza del Campo con il candidato sindaco Emanuele Montomoli. L’appuntamento stavolta sarà dedicato al risotto per questo si chiamerà ’RisotTonic’ e come ogni venerdì vedrà la partecipazione di tanti giovani accanto ai candidati della lista del fondatore di VisMederi.

Dopo l’endorsement del coordinatore locale di ’Più Europa’, Luigi Franchi per la corsa a Palazzo pubblico di Montomoli, Della Vedova ha quindi voluto inserire anche Siena tra le tappe del suo tour elettorale in diverse località della Toscana. Di qui la sua presenza stasera per incontrare Montomoli davanti a un piatto di risotto fumante.

Il gruppo ’Più Europa’ di Siena non è presente con una propria lista alle prossime elezioni comunali. "Senza fare voli pindarici, o improvvisare liste posticce o superficiali, abbiamo preferito rivolgere il nostro impegno verso un candidato con cui siamo sempre stati in sintonia –le parole di Franchi –. Le ragioni di questa scelta sono semplici. La nostra città ha bisogno di allargare i propri orizzonti per cogliere le occasioni di sviluppo culturale ed economico che si stanno prospettando in questo momento storico. Siena necessita di un sindaco e di una intera classe dirigente capaci di andare oltre la semplice e ordinaria amministrazione, capaci di identificare e perseguire le direttrici economiche per far crescere qualitativamente il proprio territorio, capaci di difendere e integrare il grande patrimonio culturale senese con l’attualità".

Di qui la scelta di Montomoli, in quanto "candidato ideale per rilanciare Siena sui giusti orizzonti di benessere e di stabilità": "I rapporti che ha saputo creare nel mondo e il prestigio imprenditoriale ottenuto sono qualità propedeutiche e necessarie al presente e al futuro di Siena. Per questo siamo al suo fianco alle amministrative con alcuni nostri iscritti nella lista dei suoi candidati al Consiglio comunale", conclude Franchi.

