Oggi e domani le giornate del Fai Alla scoperta di Palazzo Chigi Saracini

Oggi e domani appuntamento con le ’Giornate FAI di Primavera’, l’opportunità di scoprire e riscoprire, insieme ai volontari della Fondo per l’ambiente, i tesori di storia, arte e natura in tutta Italia con visite a contributo libero in oltre 750 luoghi di 400 città. La Delegazione Fai di Siena quest’anno ha scelto l’Accademia Musicale Chigiana, che nei 100 anni della sua stagione concertistica Micat in vertice, ha accettato di mostrare i preziosi tesori celati a Palazzo Chigi Saracini. Qui i visitatori potranno ammirare preziosi capolavori dei maggiori artisti senesi appartenenti alla collezione di proprietà di Chigiana e BMps, ma anche conoscere la storia e l’attività della Chigiana attraverso il racconto delle guide turistiche e dei volontari che li accompagneranno. Sassetta, Beccafumi, Rutilio Manetti, Gian Lorenzo Bernini sono solo alcuni degli artisti dei quali i visitatori potranno ammirare le opere, in una cornice non comune. Tornano inoltre i ragazzi del progetto Apprendisti Ciceroni: i ragazzi della III CT del Caselli e quelli della III A e III C del liceo Artistico Buoninsegna, oggi, si misureranno nell’illustrazione di due dei luoghi aperti in esclusiva, l’oratorio di Santa Cecilia e la cappella di San Galgano.