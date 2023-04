Nuovo test per Medicina In 120 alla simulazione

Centoventi, il tetto stabilito dai promotori, ieri alla simulazione a Siena del primo Tolc-Med, il nuovo test d’ingresso al corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia, il corso universitario a numero programmato più ambito in Italia. La simulazione al complesso didattico dell’ateneo alle Scotte è stato il primo approccio al test d’ammissione che rivoluziona l’ingresso a Medicina: non più un’unica data in contemporanea nazionale ma due sessioni di quattro giorni l’una, entrambi ‘tentabili’; prova da sostenere non più su carta ma al pc, grazie alla piattaforma Cisia. E accedono al test, insieme ai maturandi, anche gli studenti delle quarte superiori.

Con queste novità lunedì prossimo debutterà il Tolc-Med all’Università di Siena. Il test d’ingresso concede il bis: dal 17 al 20 luglio si terrà la prima sessione a Siena, alla quale sono iscritti 642 ragazzi. I maturandi o già diplomati (gli stessi ma anche nuovi iscritti) potranno riprovare il test nella seconda finestra, fra 15 e 25 luglio (le date sono da stabilire); poi il candidato potrà puntare sul risultato con punteggio migliore. Il 5 settembre sarà quindi pubblicata la graduatoria nazionale degli idonei, dalla quale dipenderà l’assegnazione ai vari atenei. Sono 248 i posti assegnati all’Ateneo senese per il prossimo anno accademico, oltre a due posti per residenti extra Ue: fra tutti gli atenei italiani sono poco meno di 15mila (14.787) i candidati che troveranno posto nei corsi magistrali. La nuova formula d’ingresso è complessa, per gli organizzatori soprattutto: sono due finestre annuali (ad aprile e a luglio) con quattro giorni di test ognuna e tre sessioni per ogni giorno, in cui suddividere gli iscritti. A Siena la sede del test sarà il presidio San Francesco. L’altra novità riguarda la modalità di svolgimento: la prova sarà on line, in 90 minuti di tempo. Sono 50 i quesiti, distribuiti in quattro sezioni, per ciascuna delle quali è previsto un tempo prestabilito: 7 quesiti di comprensione testo e conoscenze acquisite negli studi, con 15 minuti di tempo; 15 quesiti di biologia e altrettanti di chimica e fisica, da farsi distintamente in 25 minuti; infine 13 quesiti di matematica e ragionamento, per cui ci saranno altri 25 minuti.

Paola Tomassoni