Nuovo calendario per il Camposcuola. Chiusure per gare di atletica e scolastiche

Il Comune di Siena ha predisposto un nuovo calendario per alcune chiusure dell’impianto ’Renzo Corsi’ in viale Avignone per manifestazioni sportive di atletica leggera e richieste di attività scolastica. Il Camposcuola rimarrà dunque chiuso nei giorni di giovedì 16 maggio dalle 8.30 alle 12.30; mercoledì 22 maggio dalle 8.30 alle 13.30; giovedì 23 maggio dalle 8.30 alle 13; venerdì 24 maggio dalle 8.30 alle 13; lunedì 27 maggio dalle 8.30 alle 13; martedì 28 maggio dalle 8.30 alle 13; giovedì 30 maggio dalle 8.30 alle 13.30; venerdì 31 maggio dalle 8.30 alle 13. Poi il calendario delle chiusure salta a dopo l’estate: il Camposcuola risulta ancora impegnato e quindi non accessibile sabato 14 settembre dalle 9 alle 18.

Tornando ad oggi, nei giorni di giovedì 23, venerdì 24, lunedì 27 e venerdì 31 maggio rimarrà chiusa solo la pista, gli utenti potranno utilizzare invece sia la palestra che la parte esterna dell’area sportiva. Apposita nuova comunicazione del calendario è stata già affissa all’ingresso del Camposcuola, ulteriori aggiornamenti saranno tempestivamente comunicati dal Comune.